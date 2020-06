Slovensko, krajina polovičných profilov.

...byť na seba hrdý, vážiť si sám seba, to nie je žiadna namyslenosť. To sú len základné predpoklady k vybudovaniu uvedomelej spoločnosti. Je to dlhá cesta...

(Rudo Hažík)

Dočasné riešenia, ktoré sa po čase stanú riešeniami trvalými.

Čo nás k tomu vedie?

Niekto povedal, že dávať si musíme reálne ciele, aby sme predišli sklamaniu a frustrácii z nedosiahnutia prehnaných cieľov. Sú ale polovičaté riešenia tým pravým reálnym cieľom?

Keď neprší, nech aspoň kvapká, hovorí príslovie a o ľuďoch na Slovensku sa hovorí, že sú skromní. Je v tomto prípade skromnosť na mieste, alebo na škodu?

Dopracujeme sa horko-ťažko k polovičnému riešeniu a ešte sa s tým chválime, a čo horšie akceptujeme takýto stav a napokon si zvykneme.

Ako to robia inde, keď sa dopracujú k plnému profilu? Ako je možné, že tam to reálne je!

Ak ste si mysleli, že doteraz som písal o budovaní našich diaľnic, tak nie, nemal som na mysli diaľnice, tie sú len toho malou súčasťou. Súčasťou nášho myslenia. Niekde hlboko v podvedomí to v nás je. Je to naša nízka sebadôvera a sebaúcta, ktoré si či už vedome, alebo nevedome zamieňame so skromnosťou. Vedú nás k ľahostajnosti a k nečinnosti.

Myslieť v polovičnom profile je ľahšia a relatívne bezpečnejšia cesta, ale ako aj z histórie vieme, takéto myslenie veľmi často využili, alebo skôr zneužili jednotlivci vo svoj prospech.

Nenechajme sa manipulovať!

Veriť si, byť na seba hrdý, vážiť si sám seba, to nie je žiadna namyslenosť. To sú len základné predpoklady k vybudovaniu uvedomelej spoločnosti. Je to dlhá cesta a z pohľadu nášho krátkeho života by som mohol povedať, že to je nereálny cieľ. Nenechajme sa však zmiasť.

Je len na nás ako ďaleko od cieľa odovzdáme štafetu naším deťom.