Kto za to môže?

Kde je moje miesto v spoločenstve, prečo ma vylúčili? Som označený ako nežiadúci, teda nepotrebný a v spoločnosti nadbytočný! Uisťujú ma, že všetko je v poriadku a nemôžem za to a všetko je len dočasné, a že oni za to tiež nemôžu.

Ja to však neviem spracovať, v hlave prevláda jediná myšlienka. Už tu nepatríš, už nepatríš medzi bežných ľudí! Boja sa ťa! Veď aj židov uisťovali a ako to dopadlo?

Ľudia a ich historická pamäť hovorí jasne. Nakazený! Označiť, odčleniť a priradiť číslo!

Patríš do inej skupiny, koľko vás je? Tak preto to číslo! No áno, a keďže k nám už nepatríš, tak sa mi tie straty akosi lepšie rátajú. Výčitky svedomia? Kolektívna vina skupiny voči skupine, ja predsa za to nemôžem, čo ja sám zmôžem! Nič! Robil som to čo je správne, to čo ostatní!

Kde je hranica ľudskosti?

Ja som zatiaľ na tej strane v spoločnosti, ktorí separujú nakazených. Pripadám si ako zlodej, zatiaľ bezúhonný občan, ktorého ešte neodhalili, ako kričím na ďalšieho zlodeja. Dokedy? Neviem. Môžem niečo vyčítať zodpovedným ľuďom v prvom kontakte, že chorým priraďujú čísla a tvoria databázu potrebnú pre zdravotníkov, vedcov…? Nie! Môžem niečo vyčítať chorým ľudom, ktorých myšlienky som opísal v úvode článku? Nie!

Pod stresom a v strachu občas aj ja ostanem zaskočený vlastným správaním. Každý s tým bojuje. Každý inak. Profesionál občas so svojím chladným a neosobným prístupom. Dokázal by pracovať ak by ho prevalcovali emócie? Myslím, že je to len obranný mechanizmus, odosobniť sa a urobiť to čo je nutné. Chorý, ktorý sa ocitol v skupine nežiadúcich aj napriek tomu, že nič zlé neurobil a má strach z vylúčenia zo spoločnosti a bojí sa odhaliť identitu? Zúfalo kričí. Ostáva za zatvorenými dverami, nepríde nik, príbuzný, kamarát ani psychológ!

Za extrémnym osočovaním na sociálnych sieťach môže byť nezvládnutý strach o vlastnú existenciu, ale aj a čo je nebezpečné, zopár jednotlivcov psychopatov, ktorí urobia čokoľvek a prezlečú kabát kedykoľvek len pre pocit nadradenosti. Takíto ľudia potrebujú vyvolať ešte väčší strach a paniku aby nás mohli lepšie ovládať.

Prosím, nepočúvajme ich, nezdieľajme ich názory, jedinci na okraji spoločnosti, ktorí síce niekedy môžu byť aj nadpriemerne inteligentní, ale bez lásky v srdci.

Porozumenie a empatia sú dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým!